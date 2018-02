Tamara Gorro muestra la realidad de su cuerpo tras la cesárea

Tamara Gorro se ha propuesto concienciar a sus fans de que lo importante ahora tras dar a luz no es tener un cuerpazo, sino disfrutar de la nueva etapa. Aún así, va a comenzar un proceso de recuperación que mostrará semana a semana en sus redes sociales. La influencer y modelo nos ha enseñado cómo ha quedado su cuerpo después de la cerárea y como "no tiene nada que ver" con el que tenía antes del embarazo, pero que es igualmente hermoso.

Mes y medio después de dar a luz, lo más importante para Tamara Gorro es que su pequeño Antonio crezca sano y fuerte. Pero va iniciar también un proceso de recuperación de su figura que mostrará en su canal de YouTube, que pasa por contar exactamente cómo se encuentra y mostrarlo: "Primero, he comido bien, ya no me apetece tanto lo que comía antes, eso no quita para comer en cantidad. Segundo, he ido muy bien al baño. Eso es muy importante, cuando te sometes a una cesárea, te queda dentro mucho aire y hay que expulsarlo".

"Como podéis apreciar, sigue quedando tripa (para como estaba yo). No estoy haciendo nada más allá de eso, y por supuesto, no estoy haciendo deporte porque no han pasado ni los días y tengo los puntos por dentro", comenta en su videoblog.

Y concluye: "Este es mi cuerpo. No tengo ningún complejo ni vergüenza. Esta es la realidad. Hay mujeres que se quedarán con mucho más peso y otras con menos, pero la realidad de un cuerpo, teniendo en cuenta que yo por genética soy delgadita, es que no te vas a quedar con los seis cuadraditos que yo tenía antes".

Tamara compartirá semana a semana una fotografía o un vídeo mostrando su evolución tras tener a su segundo hijo con el futbolista Ezequiel Garay, con el que ya tuvo a la pequeña Shaila a través de un vientre subrogado.