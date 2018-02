Taylor Swift comparte una playlist con las 'canciones que ama'

Si hay alguna artista a la que le gusta mostrarse cercana a sus fans esa es Taylor Swift. Desde que comenzó su carrera internacional, siempre ha tenido detalles para sus seguidores. En sus conciertos, por ejemplo, Taylor se mueve y canta desde diferentes plataformas para poder estar cerca de todas las gradas y que todos sus fans la puedan ver de cerca.

Otro ejemplo fueron las sesiones privadas que Taylor organizó para que sus fans pudieran escuchar el exclusiva su disco 'Reputation'. Decenas de fans se trasladaron a casa de Swift, donde escucharon las nuevas canciones, y comieron nuggets de pollo y se pintaron las uñas. Una pijama party en toda regla.

La última novedad ha sido que la intérprete de 'Look What You Make Me Do' ha compartido en Spotify una lista con 43 de sus canciones favoritas bautizada como 'Songs Taylor Loves' (canciones que Taylor ama). Así, Taylor nos descubre una parte más íntima y personal.

Entre los cantantes que se encuentran en la lista, destacan amigas suyas, como Camila Cabello, Julia Michael o Kendrick Lamar. Por otro lado, también encontramos artistas más desconocidos, como el dúo EXES o el compositor country Trent Dabbs.

¡Aquí te dejamos la lista completa!