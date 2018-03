¿Thalía está poseída? La cantante habla de un ente que usa su cuerpo

La cantante Thalía nos ha sorprendido con un divertido vídeo en sus redes sociales en el que trata de explicar, con un cierto tono irónico, el motivo que la lleva a cambiar constantemente de look. El pelo rosa está clarísimo que se lo ha copiado a Kim Kardashian.

Según la cantante mexicana, en su vida y en su cuerpo últimamente están produciéndose sucesos muy extraños. De hecho, asegura que existe un ente que usa su cuerpo. "Bellezas, no se lo van a creer, pero llevo unos días… como que me dan unos black outs y luego encuentro pelucas rosas y cosas rosas raras. Cuando regreso así a mi cuerpo me siento como renovada, como feliz, como cuando uno hace sus cositas traviesas, así me siento, ¡no sé qué está pasando!", bromea la artista.

Pero no solo eso, Thalía ha revelado a sus seguidores que en algunas ocasiones incluso se comunica con este ente: "Me deja unas notas y dice: 'Ay, gracias por dejarme usar tu cuerpo… Pinky'. Veremos qué pasa con este ser que aparece…".

Una broma por parte de la cantante que algunos se han tomado demasiado en serio y ha generado una enorme confusión entre sus seguidores, ya que no comprenden qué es lo que la ha llevado a dar estas ocurrentes explicaciones sobre sus looks.