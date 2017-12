Thalia, irreconocible en Instagram

Thalia ha felicitado la navidad a sus seguidores de Instagram, pero lo que más ha llamado la atención ha sido su aspecto físico.

En la fotografía aparece la cantante junto a su familia y su rostro es bastante distinto al que nos tiene acostumbrados, más hinchado de lo normal. Muchos de sus seguidores se han preguntado si se ha hecho algo en la cara, otros opinan que ha abusado del bótox y, hay una parte de sus fans que creen que con los años ha empeorado.

Tras las críticas, Thalia hizo una publicación en la que únicamente escribió "No juzguéis, para que no seáis juzgados" y no comentó si se ha hecho algo en su rostro.