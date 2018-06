Thalia publica una foto y los fans le recriminan que se ha pasado con el bótox

DEMASIADO RETOQUE

Thalia es una de las cantantes más activas en Instagram, donde suele compartir su día a día además de sus últimos trabajos. Precisamente ha publicado una imagen del making of de su último videoclip, 'No Me Acuerdo', en la que muchos de sus fans han apreciado un exceso de bótox en el rostro de la mexicana. Y no han dudado en dar su opinión...