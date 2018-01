The Weeknd rompe su contrato con H&M después de que publicasen una polémica foto

Mientras que en la sudadera que lleva el texto "experto en supervivencia", aparece un niño blanco, en la que lleva la frase "el mono más guay de la jungla" han elegido a un niño negro. Esto ha provocado un aluvión de críticas por el trasfondo racista de la imagen, hasta el punto que el cantante The Weeknd ha decidido terminar su relación con H&M.

"Me he despertado esta mañana impactado y avergonzado por esta foto", tuiteó The Weeknd. "Estoy profundamente ofendido y no trabajaré más con @hm", comentaba el artista, que ha trabajado con la firma de ropa en dos ocasiones, y su última colección se lanzó al mercado en septiembre.

POLÉMICA EN REDES SOCIALES

La bloguera Stephanie Yeboa fue una de las primeras en denunciar este hecho: "¿De quién fue la idea en H&M de que este dulce niño negro llevara una sudadera que dice 'El mono más guay de la jungla'?". El tuit se volvió viral en cuestión de horas.

H&M ya ha pedido perdón de forma oficial y la fotografía ha sido retirada de la web.

Aunque muchos usuarios han comentado que se trata de una foto (a sus ojos) inocente, la bloguera Yeboa matizaba: "Como alguien que ha sido llamada muchas veces 'mono' por gente blanca (tanto a la cara como por internet), esto es inaceptable. Además, si eres blanco, no tienes ni voz ni voto para decirle a los negros lo que deben o no considerar racista. Solo porque vosotros no experimentéis el racismo no significa que no exista. No me importa si la gente cree que soy "demasiado sensible" con esto. Lo triste es la cantidad de racistas en este hilo y en mis menciones, que dicen cosas desagradables y no comprenden la problemática de la foto. Es muy decepcionante".

