El vestido con el que Amaia Romero nos enamoró en su última actuación puede ser tuyo por 66 euros

Amaia Romero ha conseguido en solo 24 horas que su actuación en la gala 9 de Operación Triunfo acumule más de un millón de reproducciones. La pamplonesa interpretó ‘Shake It Out’ , un tema de Florence and The Machine que puso en pie al jurado. Amaia lució un elegante vestido que puede ser tuyo por solo 66 euros.

Amaia Romero canta 'Shake It Out' / GTRES

Amaia Romero hizo historia el pasado martes, cuando se subió al escenario de Operación Triunfo para entonar una deliciosa y delicada versión de ‘Shake It Out’ de The Florence and The Machine.

Mónica Naranjo, que ejerce como jurado de los concursantes en la Academia, calificó su actuación como “apotósica, sublime, exquisita ... la rehostia”. Ni ella misma se creía lo que acababa de hacer. Una actuación que en apenas 24 horas ha conseguido más de un millón de visualizaciones en YouTube.

Tiene solo 19 años

El reloj marcaba 10 minutos más de las 12 de la noche cuando el público se puso en pie y le cantó a la pamplonesa el “cumpleaños feliz”. Ella misma aseguraba que los nervios por su inminente actuación habían provocado que se olvidara de su aniversario. Pero ahí estaba su legión de fans para recordarle que es precisamente su inocencia y su naturalidad lo que ha enamorado tanto a televidentes como tuiteros. La han bautizado como Amaia de España, en recuerdo a Rosa López, ganadora de la primera edición del talent show musical.

El vestido de su actuación cuesta solo 66 euros

Las redes sociales viralizaron la actuación en menos de lo que canta un gallo. Así, un montón tuiteros no paraban de preguntarse de dónde sería el vestido que lucía Amaia esa noche. Pues bien, el vestido de lentejuelas dorado se vende en la web Quiz, pero en su versión plateada. Cuesta 66 euros y casi todas las tallas están agotadas. Su composición es 98% de poliéster y 2 % elastano, con forro interior.

La firma tiene varias tiendas físicas en el sur de Madrid: en la calle Calderilla, en el centro comercial TresAguas de Alcorcón y en el Xanadú de Arroyomolinos.