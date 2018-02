Will Smith le da una lección a los haters cantando ‘La Bamba’ en perfecto castellano

TRAS LA CRÍTICAS EN INSTAGRAM

Desde que se estrenara en Instagram, Will Smith no ha dejado de publicar auténticas perlas. Hace poco le veíamos cantar 'Bésame mucho' y poco después atreverse con 'La Bamba' junto a una orquesta local en Islas Caimán. Pero la letra le patinó… un poquito… y los haters se lanzaron al cuello del actor, que no ha dudado en devolvérsela de forma magistral.