Willy Bárcenas combate las penas cantando 'Tu Canción' de Amaia y Alfred

Estas últimas semanas no han sido fáciles para el líder de 'Taburete', Willy Bárcenas. Su padre, Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, ha sido condenado a 33 años de cárcel dentro de la trama Gürtel por la contabilidad B del Partido Popular. Su mujer, Rosalía Iglesias, ha salido en libertad condicional después de que Willy depositase los 200.000 euros de fianza.

Hace una semana el cantante reflexionaba sobre todo lo que le estaba sucediendo en su cuenta de Instagram: "Cuando la vida se ensaña contigo y te apalea con fuerza no debes darte por vencido, debes ser más fuerte que la vida misma y seguir adelante, si te tira una vez, levántate dos veces más, gánale tiempo al tiempo, así te harás más fuerte y no habrá nada que te pueda derrotar", escribía.

Ahora el cantante pasa sus ratos libres haciendo música y tocando unos acordes en la guitarra. La canción elegida para hacer su propia 'cover' fue 'Tu canción', el tema con el que Amaia Romero y Alfred García representaron a España en Eurovisión. "Al principio no me gustó, después se me incrustó en el hipotálamo durante tres días y ahora la canto yo", contaba el joven a sus seguidores en Instagram.