Zayn Malik y Gigi Hadid han roto tras dos años de relación

A pesar de que parecía una relación perfecta, el amor se ha terminado entre Zayn Malik y Gigi Hadid, que han roto tras dos años de relación.

Antes de que ellos mismos hayan dado la noticia en sus redes sociales, una fuente cercana a la pareja avanzó la noticia al diario The Sun: "Se han ido distanciando después de mucho tiempo juntos. Tienen agendas de trabajo muy complejas y eso pone presión a cualquier relación".

Y a juzgar por los mensajes que han publicado tanto el cantante como la modelo, efectivamente es muy posible que la falta de tiempo para verse debido a sus compromisos profesionales.

Por su parte, Zayn publicaba en su perfil de Twitter un mensaje lleno de respeto y admiración hacia su ex pareja: "Gigi y yo hemos tenido una relación increíble, valiosa y divertida y siento un gran respeto y adoración por Gigi como mujer y amiga. Ella tiene un gran corazón. Quiero agradecer a todos los fans por respetar esta importante decisión y nuestra privacidad en este momento, esperemos que estas noticias os lleguen por nosotros primero. Os queremos".

Gigi también ha tenido grandes palabras para Zayn, dejando al final del mensaje una puerta abierta a la reconciliación: "Los comunicados sobre rupturas normalmente resultan impersonales porque no hay manera de transmitir en palabras lo que dos personas viven juntas en dos años... No solo en una relación sino en la vida en general. Me siento muy agradecida por el amor, el tiempo y las lecciones vitales que Z y yo hemos compartido. Le deseo todo lo mejor y seguiré apoyándolo como un amigo al que quiero y por el que siento un gran respeto. Y, de cara al futuro, lo que tenga que ser, será".