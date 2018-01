Daydream Festival aterriza en Barcelona con cinco escenarios y más de 50 DJs que invitan a soñar despierto

El próximo 30 y 31 de marzo se hará realidad en Barcelona uno de los evento musicales más importantes del año: arranca el DayDream Festival , una experiencia única para los amantes del EDM, el techno y el underground. Dimitri Vegas & Like Mike , Marco Carola o Steve Angello son solo algunos de los 50 DJS confirmados.

Después de triunfar en Bélgica con una puesta en escena que invita a disfrutar una experiencia inolvidable, llega a España por primera vez el DayDream Festival, que tendrá lugar en el bosque "mágico" de la Roca del Vallés (Barcelona). Los amantes del EDM, el techno y el underground tienen una cita el próximo 30 y 31 de marzo con más de 50 DJs de éxito internacional.

El DayDream Festival se presenta como un ambicioso macro evento, donde la experiencia sonora y visual es tan única que despertará todos tus sentidos. La escenografía y los efectos visuales se cuidan hasta el más mínimo detalle, para que los asistentes no tengan más que disfrutar del espectacular ambiente.

En el escenario principal se podrá ver a Djs tops como Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Angello, Martin Solveig, Sunnery James & Ryan Marciano, Nicky Romero, Kings, Lost Frequencies, Sam Feldt, Brian Cross, R3hab, Brooks, Mattn, y muchos más. En los otros escenarios de techno y underground se podrán seguir los sets de Marco Carola, Nic Fanciulli, Dubfire, Loco Dice, Joris Voorn, Patrick Topping y un largo etcétera.

Escenario de techno del DayDream Festival / europafm.com

Pero la oferta no se detiene ahí. Habrá multitud de actuaciones en vivo, animaciones, performances y atracciones: magos ambulantes, graffitis en vivo, excalextric, realidad virtual, lanzadera humana, looping, zorball, body paint experience, tunel del viento, etc.. Y además: zona gastro de lujo con food trucks para todos los gustos, área shopping , chill out y, por supuesto, la inolvidable experiencia de ver amanecer rodeado de miles de amantes de la electrónica. Se esperan más de 60.000 asistentes. ¡Menudo fiestón!