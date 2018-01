Amaia enamora con su versión de ‘The House Of The Rising Sun’

Amaia Romero, una de las concursantes preferidas de esta edición de OT, ha arrasado en la red versionando un clásico: The House Of The Rising Sun , tocada a piano.

Amaia Romero interpretando a piano 'The House Of The Rising Sun' / TVE1

No hay un clásico que se precie que no haya sido versionado hasta la saciedad, como es el caso de The House Of The Rising Sun. La última cover llega de la mano de una de las favoritas de esta edición de Operación Triunfo, Amaia Romero.

Como de costumbre, la joven de 18 años se sentó al piano para tocar sus canciones favoritas, en este caso este éxito de The Animals. La red no ha tardado en hacerse eco de esta versión aplaudiendo el talento de Amaia:

No es la primera vez que las versiones que hace Amaia en la academia se vuelven virales. La cover que hizo del éxito de C. Tangana, Mala Mujer, es una de las más retuiteadas:

Y también se atrevió con su dúo con Rosalía, Antes de Morirme, y el éxito de ésta Catalina: