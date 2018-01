Amaia vuelve a enamorar a todo el mundo con su versión de ‘Love On The Brain’ de Rihanna

Amaia Romero , una de las indiscutibles favoritas de esta edición de Operación Triunfo , vuelve a triunfar con una actuación impecable. En esta ocasión la concursante hizo una versión de la balada Love On The Brain de Rihanna que enamoró, una vez más, a toda la audiencia.

Amaia Romero interpretando 'Love On The Brain' de Rihanna / TVE1

Desde que interpretó Shake It Out de Florence + The Machine, Amaia Romero se consolidó como una de las favoritas para ganar esta edición de Operación Triunfo. La joven de Pamplona, derrocha talento y enamora aún más al público gala tras gala.

Esta semana a Amaia le había tocado uno de lo mayores temazos de ANTI de Rihanna, Love On The Brain. Un tema de lo más sensual tanto en melodía como en letra, más que explícita; que nada tiene que ver con la personalidad de la joven, bastante inocente e incluso infantil en algunos momentos.

Pero Amaia se crece cuando se sube a un escenario y lo demostró una vez más estando a la altura de la canción de Rihanna. Así lo confirmó tanto la audiencia en redes sociales como los miembros del jurado y los profesores de la Academia.