Ana Guerra no nos da ‘Ni la hora’ en su nuevo single, con Juan Magan

El factor diferencial de Ana Guerra respecto al resto de sus compañeros de Operación Triunfo, es lo bien que se le dan las rancheras y los boleros, ganándose el apodo de 'la Bikina'.

Pero la tinerfeña ha demostrado que se puede desenvolverse a la perfección en cualquier registro triunfando con 'Lo Malo' junto a Aitana, un himno feminista que no ha parado de sonar desde que salieron de la Academia.

Ahora ha llegado el momento de lanzarse en solitario. Aunque completamente sola no está, ya que para su nuevo estreno 'Ni la hora' cuenta con la colaboración de Juan Magan

.

Y tal como podemos escuchar, el productor catalán se ha llevado el tema por completo a su terreno, con su característica melodía tropical pero dejando brillar a Ana Guerra con una letra en la que sigue demostrando que no necesita a ningún hombre para ser feliz: “Hola, mira que bien me va sola, nadie a mí me controla. Y, aunque me lo pidas, no te doy ni la hora”, canta en el pegadizo estribillo.