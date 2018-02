Angy publica una preciosa cover del tema 'What about us' de P!nk

Está claro que a Angy Fernández le encanta sorprender a sus seguidores. Hace un tiempo lo hizo con una foto suya de pequeña , pero en esta ocasión ha ido un paso más allá y lo ha hecho con una preciosa cover de ‘ What about us ’. La ganadora de la primera edición de 'Tu Cara Me Suena' ha querido hacer suyo este temazo de Pink que desde hace meses suena en todas las listas de éxitos, y el resultado ha sido increíble.

Angy Fernández interpretando el tema 'What About Us', de Pink / Youtube

"Me hace muy FELIZ poder compartir esta cover con vosotros. La verdad es que llevaba tiempo queriéndolo hacer y por fin me he animado", confesó Angy junto al vídeo.

Además, la cantante ha pedido a sus seguidores que opinen sobre su versión: "me encantaría saber qué opináis sobre esta versión a piano de la canción 'What about us' de Pink que hemos hecho, si os gustaría que siguiera haciendo más covers y, si es así, qué canciones os gustaría que cantara", escribió la cantante. Angy, ¡nosotros sí queremos más!