Arenal Sound pide que Aitana esté en esta edición del festival

Aitana es una de las concursantes que más papeletas tiene para ganar 'OT 2017'. No obstante, gane o no, lo que está claro es que oportunidades no le van a faltar porque el Arenal Sound ya pide que Aitana forme parte de su cartel para 2018... ¡Incluso antes de haber salido de la academia!.

El famoso festival ha pedido oficialmente a través de su perfil de Twitter que la jovencísima catalana forme parte de su cartel en esta edición: "Petición oficial: queremos que Aitana (nuestra sounder) esté en Arenal Sound 2018".

Inmediatamente después de hacer pública esta petición, la red social comenzaba a arder con miles de comentarios apoyando la propuesta. De hecho, el tweet ya acumula más de 1.300 retweets y 2.300 'likes'. De hacerse realidad, la joven de 18 años comenzaría su carrera musical de la mejor manera posible: junto a grandes artistas de la talla de Carlos Sadness, Steve Aoki, Dorian, Crystal Fighters o Rozalén.