Ariana Grande y Nicki Minaj bailan en la oscuridad del bosque en 'The Light Is Coming'

Ariana Grande continua con la promoción de su álbum 'Sweetener' , para el que ya ha lanzado la preventa. Además estrena el videoclip de su segundo single oficial 'The Light Is Coming' en el que colabora Nicki Mina y ambas aparecen interpretando el tema en la oscuridad de un bosque.

Ariana Grande y Nicki Minaj en el vídeo de 'The Light Is Coming' / Youtube

Ariana Grande ha anunciado que finalmente la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum 'Sweetener' será el 17 de agosto, aunque ya ha puesto en marcha la preventa.

Además, ha publicado la portada del disco: una foto en blanco y negro de ella boca abajo, siguiendo la estética que inició de ponerlo todo "al revés" en 'No Tears Left To Cry'.

Pero eso no es todo, poco después de lanzar la versión de estudio de 'The Light Is Coming', tema en el que colabora Nicki Minaj, ha lanzado el videoclip oficial la pasada madrugada. Dirigido por Dave Meyers, el mismo que se encargó de 'No Tears Left To Cry', se ambienta en un bosque oscuro, en el que ambas artistas interpretan el tema visibles por un foco de luz.

Sin duda una producción mucho más sencilla que su precesora, en la que la rapera aparece tan solo al principio del tema.