Así suena ‘Don’t Matter To Me’, la canción de Drake junto a Michael Jackson

Drake ha conseguido batir todos los récords con el lanzamiento de 'Scorpion', su nuevo álbum. De entre los 25 temas que componen este trabajo dividido en 'Cara A' y 'Cara B' , se ha coronado en el número 1 en la lista de Spotify Global 'Don’t Matter To Me', el tema en el que podemos escucharlo junto a la voz de Michael Jackson .

Drake lanza 'Don't Matter To Me' junto a Michael Jackson / Getty

Drake lanzó el pasado 29 de junio en formato digital su esperado quinto álbum de estudio, 'Scorpion', y que saldrá en formato físico el próximo 13 de julio, tanto en CD como en vinilo.

Sucesor de 'Views' y del proyecto 'More Life' que presentó el año pasado, 'Scorpion' es un disco doble dividido en “Cara A” y “Cara B”. Incluye los éxitos mundiales ya editados en últimos meses 'God's Plan' y 'Nice For What' y además hasta 25 canciones con colaboraciones vocales estelares como la de este primer single con Michael Jackson en la canción 'Don’t Matter To Me' que está actualmente en el #1 en la lista de Spotify Global o Jay-Z en 'Talk Up'.

Las distintas “caras” del álbum muestran por un lado en la 'Cara A' su faceta de rap y en la 'Cara B' su talento vocal, en calidad de artista más pop.

'Scorpion' tiene una canción de Drake para cada momento mostrando el enorme talento del rapero que es capaz de interpretar con éxito un amplio abanico de géneros musicales.

De momento en formato digital 'Scorpion' está batiendo todos los récords de ventas y consiguiendo un éxito y una cobertura, sin precedentes, demostrando así que Drake es uno de los artistas más influyentes de la industria musical actual.