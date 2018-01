Así suena 'For You', las 50 sombras de Rita Ora y Liam Payne

Rita Ora y Liam Payne han sido los encargados de poner la nota musical de 'Cincuenta Sombras Liberadas', una de las películas más esperadas del año. Así suena 'For You', banda sonora de la tercera parte de la saga 'Cincuenta Sombras de Grey'.

Liam Payne y Rita Ora cantan 'For You' para 'Cincuenta Sombras Liberadas' / Redes Sociales

'Fifty Shades Freed', es decir, 'Cincuenta Sombras Liberadas', está a punto de estrenarse. La tercera parte de la saga 'Cincuenta Sombras de Grey' llega en febrero a los cines y Rita Ora y Liam Payne han sido los encargados de poner la banda sonora a la que seguramente sea una de las películas más taquilleras de este recién estrenado 2018.

'For You', un tema que Payme y Ora cantan a dúo, se convierte así en la tercera canción oficial de la saga erótica. Para la banda sonora de la primera parte fue Ellie Goulding quien cantó 'Love Me Like You Do' y para la segunda entrega, Zayn Malik y Taylor Swift entonaron 'I don't wanna live forever'.

El próximo 9 de febrero se estrena 'Cincuenta Sombras Liberadas' y, además de escuchar a Rita Ora en la banda sonora, la veremos como protagonista. La cantante interpreta a Mia, hermana de Christian Grey.