Así suena 'Top Off', el nuevo hit de DJ Khaled, Beyoncé, Jay Z y Future

Si 'Wild Thoughts' , el tema de DJ Khaled con Rihnna , ha alzanzado lo más alto en las listas de ventas, todo apunta a que 'Top Off' , con Beyoncé , haga exactamente lo mismo: petarlo a más no poder. Si es que juntarse con una diva... es lo que tiene.

Está claro que DJ Khaled quiere repetir el éxito de 'Wild Thoughts', su tema con Rihanna. Y para conseguirlo, el rapero se ha buscado una de las colaboraciones más deseadas del planeta: Beyoncé. Sí, Queen B, que todo lo que toca lo convierte en oro. Tocó 'Mi Gente' y la catapultó al éxito.

/I'm the only lady here,

still the realest nigga in the room/

/Soy la única mujer aquí,

sigo siendo la nigga más real en la sala/

Así de contundente comienza Beyoncé, a la que su marido Jay Z y el rapero The Future acompañan en este tema, que tiene un toque rap de la vieja escuela que no deja de ser contagioso a la vez que nostálgico. Sin duda, DJ Khaled sabe bien a quién arrimarse para triunfar.

'Top Off' forma parte del nuevo disco de DJ Khaled, bautizado 'Father of Asahd', y que con este adelanto, ya tiene todas las papeletas para convertirse en uno de los mejores álbumes de hip hop del año.