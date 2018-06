Backstreet Boys cantan 'I Want It That Way' con instrumentos de juguete

Nick Carter , AJ Mclean , Howie Dorough , Brian Littrel y Kevin Richardson de los Backstreet Boys han visitado a Jimmy Fallon . La banda ha protagonizado un divertido momento en el que han tocado I Want It That Way con instrumentos de juguetes.

Los Backstreet Boys con Jimmy Fallon cantan ‘I Want It That Way’ con instrumentos de juguete / YouTube

Tras celebrar sus 25 con Don't Go Breaking My Heart, Backstreet Boys han visitado a Jimmy Fallon para recordar uno de sus mayores éxitos, I Want It That Way.

Sin embargo, la banda ha interpretado el tema de una manera muy especial y lo ha hecho con instrumentos de juguetes, como maracas, un xilófono, un triángulo o una pandereta.

Los Backstreet Boys no han sido los únicos artistas que han tocado una de sus canciones de esta divertida manera, ya hemos visto a Camilla Cabello, Ed Sheeran y Metallica.