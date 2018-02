Camila Cabello anuncia conciertos en Madrid y Barcelona

Días después de conocerse las primeras fechas de la gira mundial de Camila Cabello , la artista confirma su paso por nuestro país durante el próximo mes de junio. Never Be The Same Tour 2018 es el nombre que da título a esta gira en la que podremos disfrutar de su directo en Barcelona, el martes 26 de junio en el Sant Jordi Club y el miércoles 27 en el WiZink Center [The Ring] de Madrid.

Camila Cabello está arrasando con su debut en solitario tras abandonar Fifth Harmony en 2016. Su éxito global Havana y otros hits como Never Be The Same o She Loves Control, son algunas de las canciones que podemos encontrar en Camila, álbum que ha arrasado en los charts de todo el mundo.

Para presentar estas canciones en directo, Camila Cabello anunció hace unos días las primeras fechas de su gira mundial, Never Be The Same Tour 2018, del que acaba de confirmar dos conciertos en nuestro país.

Las citas tendrán lugar el 26 de junio en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 27 de junio en el Wizink Center [The Ring] de Madrid. Las entradas para ambos conciertos se podrán adquirir a partir de las 10:00h del viernes 2 de marzo, a través de doctormusic.com, livenation.es y ticketmaster.es, también en tiendas Fnac, Viajes Carrefour y Halcón Viajes, por teléfono en el 902 15 00 25 y demás puntos de venta de la red Ticketmaster. El precio de las entradas será de 37 euros (gastos de distribución no incluidos).