Camila Cabello combina sofisticados estilismos y vídeos caseros en 'Never Be The Same'

Camila Cabello ha lanzado el vídeo oficial para Never Be The Same , el single con el que pretende continuar en lo más alto de las listas de ventas después del éxito obtenido con Havana .

Camila Cabello lanza un nuevo vídeo para 'Never Be The Same' / Youtube

El pasado mes de diciembre Camila Cabello lanzó un vídeo para el tema Never Be The Same donde veíamos una sucesión de vídeos caseros de la artistas mostrando su parte más íntima y privada.

Con Havana aún en las listas de ventas y sonando en todas partes, Camila no quiere perder el impulso que ha dado su carrera en solitario y lanza el videoclip oficial de Never Be The Same, tema que está triunfando más que su predecesor en algunos mercados como en británico.

Grant Singer ha dirigido este nuevo videoclip, que si bien mantiene los vídeos caseros de su versión anterior, incorpora imágenes de la artista rodadas profesionalmente con diseños de alta costura en diferentes espacios mientras interpreta el tema.