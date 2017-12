Camila Cabello se pone nostálgica en el vídeo de ‘Never Be The Same’

Antes de terminar el año, Camila Cabello ha querido hacer un regalo a sus seguidores y ha presentado el videoclip de Never Be The Same , uno de sus últimos temas. Sin duda, 2017 ha sido un gran año para la artista, que ha hecho su debut en solitario, y todo apunta a que en 2018 seguirá sorprendiéndonos.

Camila Cabello en el vídeo de 'Never Be The Same' / YouTube

Tras descubrirnos Havana, Camila Cabello presentó nuevos temas, Real Friends y Never Be The Same y ahora, antes de terminar el año, estrena el videoclip del último single. Asimismo, el próximo 12 de enero, la artista lanzará su primer álbum en solitario.

Con este vídeo, la ex Fifth Harmony muestra su pasado, su infancia, con imágenes que alterna con grandes momentos de su carrera. Asimismo, como ella misma ha declarado, esto es un regalo para sus fans y, ha querido agradecer todo el apoyo que recibe de ellos añadiendo unos vídeos en los que aparecen algunos de sus seguidores cantando Never Be The Same.

Tras esta sorpresa, solamente queda esperar unos días para escuchar Camila, el disco debut de Camila Cabello, que seguro que dará que hablar en 2018.