David Guetta, The Chainsmokers, Armin Van Buuren, Axwell & Ingrosso, confirmados en el Barcelona Beach Festival 2018

Parece imposible juntar a Luis Fonsi, Daddy Yankee, Taylor Swift, Ed Sheeran, Bruno Mars y muchos más en un único tema. Y así lo ha demostrado DJ Earworm, famoso por presentar anualmente un mashup con los éxitos de los últimos meses. El de este año, United State of Pop 2017 (How We Do It) lo protagonizan los ritmos latinos y tropicales.