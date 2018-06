Demi Lovato confiesa que rompió su sobriedad en su nueva canción, 'Sober'

Tras presentar el himno feminista Fall In Line con Christina Aguilera y transportarnos a un videoclip con mucha química con Clean Bandit en Solo, Demi Lovato presenta una emotiva balada, muy íntima.

La cantante ha sorprendido a sus fans con esta nueva canción, Sober, que habla de sus problemas de adicción, sobre todo con el alcohol.

La artista, muy emotiva y sentimental, narra su experiencia con frases como "Mama I'm so sorry I’m not sober anymore. Daddy please forgive for the drinks spilled on the floor" (Mamá lo siento, no estoy sobria. Papa, por favor perdona las bebidas que están derramadas en el suelo) o "To the ones who never left me we've been down this road before. I'm so sorry, I’m not sober anymore" (Para los que nunca me dejaron, ya hemos pasado por este camino. Lo siento mucho, ya no estoy sobria).

No es la primera vez que Demi Lovato habla públicamente y sin tapujos de los problemas que ha tenido.