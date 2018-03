Demi Lovato estrena 'Dime Que Me Amas', la versión en español de 'Tell Me You Love Me'

Demi Lovato nos ha sorprendido con 'Dime Que Me Amas' , la versión en español de 'Tell Me You Love Me'. Un tema que titula su último álbum y que la mexicana ha sabido defender perfectamente, aunque con algún que otro fallito.

No es la primera vez que Demi Lovato canta en español una de sus canciones. Ya lo hizo hace tiempo con 'Skyscraper', pero parece que la mexicana se está aficionando a esto de versionar sus propios temas y la verdad es que cada vez lo hace mejor.

La última ha sido 'Dime Que Me Amas', y aunque hay que reconocer que no es la mejor adaptación que se ha haya escuchado nunca, la verdad es que no le ha quedado nada mal. Pero como a nosotros nos gusta buscarle defectos a todo, hemos interceptado dos frases de la canción que no nos parecen del todo acertadas. La primera es “dime que me amas, a mí nada más. Que me lo digas tú, tan solo a mí”, y la verdad es que el carácter imperativo de esta frase asusta un poco. Quizá debería haber buscado alguna otra forma de decirlo.

En segundo lugar, la pronunciación juega una pasada a Demi Lovato, que en lugar de decir “todos ven que cargo una cruz”, canta "cago una cruz". Quizá deberías haber practicado un poquito más esa pronunciación, Demi. Pero, ante todo, que conste que nos encanta.