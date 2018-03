Demi Lovato nos transporta a otra dimensión junto a DJ Khaled en ‘I Believe’

La banda sonora de la película de Disney Un pliegue en el tiempo ( A Wrinkle in Time ) nos está dejando muchas alegrías, entre ellas el tema ‘ I Believe ’, producido por DJ Khaled e interpretado por Demi Lovato y su potente voz de otro mundo.

Basada en la novela de 1962 del mismo nombre por Madeleine L'Engle, la película de imagen real es la nueva apuesta familiar de la factoría Disney, una aventura fantástica protagonizada por la archiconocida presentadora Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Gugu Mbatha-Raw, Zach Galifianakis o Chris Pine.

En el vídeo de ‘I Believe’, vemos a Demi Lovato como una viajera del espacio tiempo paseando por un paisaje extraterrestre donde conviven seres fantásticos y una orografía imposible, mientras DJ Khaled nos recuerda que debemos “creer”:

En la banda sonora de esta película, también nos encontramos el primer tema de Sade en 8 años, ‘Flower of the Universe’, que suena así:

Demi Lovato llegará a España el próximo mes de junio. En concreto, podremos verla el día 21 estará en Sant Jordi Club de Barcelona, y el 22 en el Palacio Vistalegre de Madrid, dentro de su gira mundial de presentación de Tell Me You Love Me.