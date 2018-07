La fama sobrepasa a Charlie Puth en el vídeo de 'The Way I Am'

El cantante y compositor Charlie Puth acaba de presentar el vídeo musical de su último sencillo 'The Way I AM', un tema donde desnuda su interior más personal.

Charlie Puth acaba de publicar el vídeo de 'The Way I Am', uno de los temas de su último disco 'Voicenoites'. El vídeo ha sido dirigido por Colin Tilley, que ha trabajado con artistas como Kendrick Lamar, Rihannao Justin Bieber.

En el clip podemos ver al cantante en una típica fiesta americana, pero no disfruta, está ausente. Solo una de las invitadas, una chica morena de ojos grandes, es capaz de captar la atención de Puth, que la busca entre la gente. ¿Terminarán encontrándose?

Con 'The Way I Am', el cantante estadounidense se sincera y confiesa lo que siente ante la fama con frases como "Puede que me ponga un poco nervioso, puede que me vuelva un poco tímido, porque todo el mundo intenta ser famoso, y solo busco un sitio donde esconderme" y "puede que ya no salga a la calle, porque siento que no merezco esto, y que la vida ya no es la que era antes".

Charlie Puth presentó en su día el tema en las redes sociales explicando que The Way I Am era "una canción muy importante para mí" y añadía que "espero que no solo la disfrutes, sino que cuando la escuches te des cuenta de que tú y yo no somos tan diferentes. Todos en este mundo pasamos por las mismas cosas, tenemos los mismos pensamientos, pero cada uno los experimenta de una manera única".