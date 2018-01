El frenesí del amor adolescente, protagonista del videoclip de 'Stranger Things' de Kygo y One Republic

¿Cuántas veces has soñado con vivir una vida que no es la tuya? ¿Poder cambiarte por unas horas por Beyoncé, por Lady Gaga, o por alguno de tus ídolos? Todos hemos fantaseado alguna vez con poder hacer viajes que no nos podemos permitir, con vivir en casoplones que solo vemos en películas y con beber champán para desayunar.

Y si estas fantasías se mantienen cuando eres adulto, cuando eres joven es cuando nacen y se multiplican por mil. Eso mismo es lo que le pasa a los protagonistas del videoclip de Kygo y One Republic. Se aburren en sus vidas y, por un par de noches, juegan a ser alguien que no son. Alguien con un casoplón, con un cochazo, con una piscina interior dentro de casa. Son 'Stranger Things', cosas extrañas que solo te atreves a hacer cuando todavía no has cumplido los treinta.

El tema forma parte del último EP de Kygo, titulado 'Kids In Love', que llega justo después del éxito de 'It Ain't Me', su dúo con Selena Gomez.