La gallina de Israel, favorita para ganar Eurovisión 2018

'Toy', la canción con la que Netta Barzilai representará a Israel en Eurovisión ha sido publicada en Youtube y ya se ha convertido en la favorita para ganar el festival. En menos que canta un gallo.

En poco más de un día, el vídeo ha superado las 373.000 visualizaciones y se ha situado en el puesto 16 en tendencias en vídeos. Pero no solo eso, sino que 'Toy' también se ha convertido en el número 1 en las casas de apuestas para ganar Eurovisión.

Aunque nosotros confiamos plenamente en Amaia y Alfred, la originalidad y la osadía de esta pegadiza canción es innegable. Un tema que, además, tiene un cierto tinte feminista, que puede percibirse en frases como "I'm not your toy, you stupid boy".

Los autores de 'Toy' son Doron Medalie y Stav Beger, y solo os adelantaremos que en la canción la propia Netta Barzilai se pone a cacarear. Algo que ha conquistado a todos los internautas y fans de Eurivisión: