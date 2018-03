J Balvin y Nicky Jam se unen en un urbano y colorido vídeo para ‘X (Equis)’

Días después de conocerse las primeras fechas de la gira mundial de Camila Cabello, la artista confirma su paso por nuestro país durante el próximo mes de junio. Never Be The Same Tour 2018 es el nombre que da título a esta gira en la que podremos disfrutar de su directo en Barcelona, el martes 26 de junio en el Sant Jordi Club y el miércoles 27 en el WiZink Center [The Ring] de Madrid.