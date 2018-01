El espectacular baile de Jennifer Lopez para presentar 'Yo quiero dinero', su nueva colaboración con Cardi B

El pasado fin de semana Jennifer López actuaba en Calibash, en Los Ángeles, y fue precisamente allí donde estrenó su nuevo tema junto a Cardi B titulado 'I Want Money'.

Tras hacer uno de sus característicos bailes al ritmo del tema de Cardi B 'Bodak Yellow' mezclado con la canción 'Bitch Better Have My Money' de Rihanna, J.Lo presentó 'Quiero Dinero'. Se trata de un tema trap en spanglish, bastante alejado de los temas a los que nos tiene acostumbrados, en el que se escuchan frases como: "Yo quiero dinero, solo quiero el verde, quiero el dinero, quiero el efectivo".

Tras la actuación, Cardi B compartió en su cuenta de Instagram un vídeo de su paisana interpretando el nuevo single de ambas. En dicha publicación, la estadounidense se refirió a J.Lo como "madre" y escribió: "Este es un sueño de niña del Bronx. No puedo creerlo".

Además, Jennifer López habló sobre el videoclip de este nuevo tema y aseguró que "es cinematográfico" y que no va a ser el típico vídeo: "Solo estaba tratando de conectarlo a la canción donde no es el típico video de reggaeton, bachata, hip-hop que todos hacen lo mismo todo el tiempo".

¡Estamos deseando verlo!