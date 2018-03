Justin Bieber cumple 24 años: repasamos su frenética evolución desde ‘Baby'

Sin duda Justin Bieber es uno de los artistas que más han cambiado en los últimos años. Se dio a conocer como un tierno adolescente que marcó tendencia con su pelo a modo de flequillo, mientras cosechaba grandes éxitos con su tema ‘Baby’.

Grandes celebrities del momento, como Beyoncé o Rihanna, se fijaron en este chaval de aspecto afable y delicado, de nombre Justin Drew Bieber, que saltó a la fama gracias a YouTube.

Nacido en Canadá el 1 de marzo de 1994, logró disco de platino con su primer EP 'My World', convirtiéndose en el primer artista en tener siete canciones de un álbum debut en el Billboard Hot 100.

Justin Bieber / Agencias

Aunque pocos confiaban en que el talento de Bieber lograse superar la ‘gran barrera de coral musical' que supone la adolescencia, supo adaptarse y evolucionar. Sin embargo, después del salto que supuso en su carrera el 2012, cuando lanzó su tercer disco Believe y su gira mundial 'Believe Tour', el joven pareció perder el rumbo tras su ruptura con la también cantante y estrella adolescente, Selena Gómez, y su nombre comenzó a sonar más por los escándalos y excentricidades que por su música.

Entre 2013 y 2014 Justin Bieber se vio envuelto en toda índole de incidentes, como atropellos a fotógrafos, excesos y peleas, que acabaron con el arresto de Justin en Miami y su foto para la ficha policial en 2014, por conducir con exceso de velocidad y supuestamente bajo los efectos del alcohol y sustancias psicotrópicas. Y pudimos verle involucrado en varias agresiones y peleas, insultando a sus fans, e incluso dándole un puñetazo a uno en Barcelona.

Justin Bieber es arrestado de nuevo / Gtres

play

Después de esos años locos, 2015 se presentó como una nueva oportunidad para Justin, que pareció haber entrado en razón. En una entrevista para la revista Billboard, comentaba: “Podría parecer increíble desde el exterior, pero en realidad no es así y “estoy luchando” para que todo sea distinto. Ciertas cosas rompieron mi confianza con la gente… sentí cómo la gente me estaba juzgando todo el tiempo”. Le vimos muy pasado de vueltas después de varias fiestas, e incluso olvidándose de la letra de las canciones en un concierto con Ariana Grande:

Justin Bieber bastante "perjudicado" en la fiesta de Usain Bolt / Fame Flynet

play

¡Y parece que iba en serio! Tras confesar que había estado a punto de sucumbir por la fama: "Estaba muy cerca de dejar que la fama me destruyera", Bieber tomó las riendas de su vida y su carrera musical.

Justin Bieber comparte una imagen muy hot en su Instagram / Instagram

Justin Bieber acariciando al tigre que contrataron como atracción para la fiesta de su padre / Twitter

play

Tres años pasaron sin publicar nada, hasta que en 2015 llegó toda una declaración de intenciones: Purpose, con grandes éxitos como ‘Sorry’ o ‘What Do You Mean?’ con el que logró su primer número uno en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en la 23ª canción en la historia de la prestigiosa lista en debutar en el primer lugar colocando a Bieber como el artista masculino más joven en lograrlo.

Con el éxito, llegó la gira, pero tras 18 meses de tour y 150 conciertos a sus espaldas, Justin anunciaba que no podía más y necesitaba un descanso. El 'Purpose Tour' se cancelaba el 24 de julio de 2017, dejando fuera a varias ciudades de Norteamérica y Asia, que esperaban la visita del cantante este 2018.

"Esta nunca fue nuestra intención. Pero el alma y el bienestar de un hombre del que realmente me preocupo llegaron primero y debemos respetar y honrar esto. Justin volverá y está deseado actuar para vosotros y con vosotros de nuevo", comentaba su mánager tras la cancelación de la gira.

Justin Bieber bailando en uno de sus conciertos de la gira 'Purpose World Tour' / Getty

La noticia pilló por sorpresa a sus fans, que aún celebraban el éxito del temazo '2U' junto a David Guetta, que llegó poco después de su muy comentada colaboración con Luis Fonsi en su mega hit 'Despacito', por la que fue nominado a un Grammy, aunque no acudió a la gala porque –según el propio Fonsi- estaría muy ocupado trabajando en su quinto disco de estudio (y haciéndose algún que otro tatuaje...)

Además, después de la cancelación de la 'Purpose Tour', supimos de un encuentro secreto del cantante con su ex Selena Gomez, que acabada de romper con el también cantante The Weeknd. Desde entonces, un torbellino de encuentros y citas les ha llevado hasta la confirmación de su vuelta ¡e incluso rumores de embarazo para algunos medios!

Lo que es seguro es que Justin Bieber ha logrado hacerse un sitio en la música, lejos ya de ese adolescente que muchos daban por flor de un día, pero que se ha convertido en todo un referente millennial de la música actual, que cosecha grandes éxitos con los temas y colaboraciones que presenta.

¡Muchas felicidades, Justin!