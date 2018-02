Justin Timberlake baila con su mujer Jessica Biel en la country de 'Man Of The Woods’

ESTRENO MUSICAL

Coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo álbum Man Of The Woods, Justin Timberlake ha lanzado el videoclip del tema que da nombre al disco, el cuarto tras Filthy, Supplies y Say Something. Pero para este nuevo vídeo el cantante tenía una sorpresa guardada, la aparición de su mujer Jessica Biel en él. ¡Y son adorables!