Justin Timberlake y Chris Stapleton mano a mano en el vídeo de 'Say Something'

Después de dos vídeos muy futuristas, Justin Timberlake regresa con un nuevo tema, Say Something y un videoclip mucho más real. Para esta ocasión, el cantante une su talento al de Chris Stapleton , con quién ya actuó en 2015 en los Country Music Awards.

Justin Timberlake y Chris Stapleton en el vídeo de 'Say Something' / Youtube

Tras convertirse en un robot en Filthy y liderar un futuro distópico en Supplies, Justin Timberlake estrena el vídeo de Say Something, que cuenta con la colaboración de Chris Stapleton.

El cantante lanza el vídeo de Say Something, grabado en directo. En las imágenes podemos ver a Justin Timberlake junto a Chris Stapleton interpretando el tema mientras caminan, con una guitarra cada uno, por el Bradbury Building, en Los Ángeles. Con este videoclip, el artista presenta este single, una balada de estilo country que cuenta con la participación de un coro de 60 personas.

Say Something es el tercer adelanto de su esperado álbum, Man Of The Woods y que saldrá el 2 de febrero, dos días antes de su actuación en el intermedio de la Super Bowl.