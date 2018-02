Kendrick Lamar y The Weeknd se preparan para la lucha en 'Pray For Me'

Kendrick Lamar y The Weeknd se unen en Pray For Me , su nueva colaboración para la banda sonora de la película Black Panther . Para esta BSO, ya habíamos escuchado otro tema de Lamar, All the Stars junto a SZA , que se ha convertido en todo un éxito.

The Weeknd y Kendrick Lamar durante la gira The 'Legends of The Fall Tour' / Getty

El próximo 9 de febrero se estrena la banda sonora de Black Phanter, la adaptación al cine del cómic de Marvel que llegará a los cines españoles el 16 de febrero.

Kendrick Lamar ha sido el encargado de llevar a cabo este disco colaborativo que cuenta con artistas de gran reputación como Vince Staples, ScHoolBoy Q, Jay Rock, Anderson Paak o 2 Chainz; así como artistas revelación como Jorja Smith o SZA. Precisamente con ésta última el rapero lanzó All The Stars como adelanto del álbum, y ya se ha convertido en todo un éxito.

Otras colaboraciones que podemos encontrar con Kendrick Lamar son con Jay Rock, Future, James Blake, Travis Scott o The Weeknd, que es la que os traemos a continuación. Ambos artistas se complementan a la perfección en Pray For Me, el corte que cierra el disco y que podemos escuchar a continuación:

TRACKLIST

1. "Black Panther," Kendrick Lamar

2. "All The Stars," Kendrick Lamar and SZA

3. "X," ScHoolBoy Q, 2 Chainz and Saudi

4. "The Ways," Khalid and Swae Lee

5. "Opps" Vince Staples and Yugen Blakrok

6. "I Am" Jorja Smith

7. "Paramedic!" SOB x RBE

8. "Bloody Waters" Ab-Soul, Anderson .Paak and James Blake

9. "Kings Dead" Jay Rock, Kendrick Lamar, Future and James Blake

10. "Redemption Interlude"

11. "Redemption" Zicari and Babes Wodumo

12. "Seasons" Mozzy, Sjava and Reason

13. "Big Shot" Kendrick Lamar and Travis Scott

14. "Pray For Me" The Weeknd and Kendrick Lamar