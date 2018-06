Kesha da voz a los jóvenes inmigrantes en 'Hymn', un himno por el derecho a la libertad

Ariana Grande estrena en directo ‘The Light Is Coming’, su dueto con Nicki Minaj

Hace una semana Ariana Grande lanzaba un breve fragmento de 'The Light Is Coming', su nueva colaboración con Nicki Minaj. Y aunque todavía no hemos podido escuchar la versión de estudio, Ariana ha presentado por primera vez el tema completo durante un concierto.