Lady Gaga, Florence, Ed Sheeran, Coldplay, Demi Lovato y Miley Cyrus versionan los éxitos de Elton John

Elton John ha anunciado un nuevo disco y será uno de los más especiales de su carrera, ya que contará con la participación de grandes artistas.

El próximo 6 de abril, saldrá a la venta Revamp y Restoration, dos álbumes en los que podremos escuchar los clásicos del artista interpretados por Lady Gaga, que cantará Your Song, Florence and The Machine, que pondrá voz a Tiny Dancer y Ed Sheeran que interpretará Candle in the Wind.

Entre las otras canciones están Q-Tip y Demi Lovato con Don't Go Breaking My Heart;, que ya han estrenado vídeo; Coldplay con We All Fall in Love Sometimes; Queens of the Stone con Goodbye Yellow Brick Road; The Killers con Mona Lisas and Mad Hatters; Sam Smith con Daniel; Miley Cyrus con Don't Let The Sun Go Down On Me; Alessia Cara con I Guess That's Why They Call It The Blues; Mumford & Sons con Someone Saved My Life Tonight y Mary J. Blige con Sorry Seems To Be The Hardest Word.

Asimismo, destaca el tema Bennie and the Jets, ya que será el único tema que Elton John interprete acompañado, en este caso de Pink y Logic.

Por otra parte, tras el lanzamiento del álbum, el 10 de abril se emitirá en Estados Unidos el concierto homenaje Elton John: I'm Still Standing - A Grammy Salute, donde escucharemos a algunos de los artistas de Revamp, pero también contará con la participación de Miranda Lambert, John Legend, Kesha, SZA, Shawn Mendes, Little Big Town y Maren Morris.