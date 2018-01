Lenny Kravitz actuará en Madrid y Barcelona este verano

Lenny Kravitz visitará nuestro país el próximo mes de julio para ofrecer dos conciertos: el 4 de julio en el Wizink Center de Madrid; y el 5 de julio en el Poble Espanyol en Barcelona. Así lo ha confirmado Live Nation incluyendo estas dos nuevas fechas dentro de su gira Raise Vibration Tour programada en Europa.

Lenny Kravitz, que tuvo gran éxito en la década de los 90 con temas como Fly Away, Again, Are You Gonna Go My Way o I'll Be Waiting; podría sacar un nuevo álbum en la próxima primavera, tal y como afirman algunos medios.

Considerado como uno de los músicos de rock más eminentes de nuestro tiempo, Lenny Kravitz ha trascendido géneros, estilos, razas y clase en una carrera musical de 20 años, que se deleita en las ricas influencias de los años 60 y 70, soul, rock y funk. Los talentos de Kravitz como escritor, productor y multi instrumentista han destacado a través de diez álbumes de estudio en un catálogo atemporal.