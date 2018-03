Luis Fonsi y Demi Lovato estrenan la versión en inglés de ‘Échame la culpa’

Tras el éxito de Despacito, Luis Fonsi volvió a sorprendernos con un tema, en este caso junto a una mujer, Demi Lovato, que se apuntaba a la moda de los sonidos latinos.

Ambos artistas fusionaron sus estilos, pero se centraron en los ritmos latinos, y presentaron Échame la culpa. Han pasado casi tres meses desde su estreno, donde Demi Lovato se atrevía a cantar español, el dueto ha presentado su versión en inglés.

Con Échame la culpa (Not On You Remix), Luis Fonsi quiere dar a conocer el tema en los países anglosajones, donde todavía no ha arrasado como en otros lugares del mundo. Y, aunque ya podemos escuchar el tema, no sabemos si lanzaran un nuevo videoclip.