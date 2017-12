Major Lazer le mete un toque muy tropical a su nuevo tema 'Go Dung'

DE SU EP 'KNOW NO BETTER'

La banda estadounidense quería cerrar el año 2017 por todo lo alto. Parece que el trío no ha tenido suficiente con el éxito de su tema 'Buscando Huellas' junto a J Balvin y Sean Paul y han decidido estrenar un nuevo single titulado 'Go Dung'.

Esta canción pertenece a su EP 'Know No Better'; sin embargo su toque caribeño la hace muy pegadiza y diferente al resto. Es más, te garantizamos que una vez que la escuches no podrás sacarla de tu cabeza.

En cuanto a su título, 'Go Dung', en patois jamaiquino significa "bajar", así que cada uno que lo interprete como quiera...

Esta ha sido la forma que ha tenido Major Lazer de agradecer el apoyo a todos sus fans, por eso han lanzado este tema en Souncloud como descarga gratuita.

'Know No Better' ya encabezó las listas de álbums de éxitos y su tema principal 'Billaboard Dance' fue el octavo mejor tema de baile del año, pero parece que estos tres chicos no se cansan de cosechar éxitos y siempre quieren más.