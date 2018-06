La cantante Meghan Trainor acaba de lanzar el videoclip de 'Let You Be Right', segundo single de su nuevo y tercer disco, del que todavía no se conoce fecha de estreno.

Meghan Trainor estrena el hipnótico vídeo de 'Let You Be Right', con aires disco y juego de luces

Meghan Trainor en el vídeo de 'Let You Be Right' / Youtube

El regreso de Meghan Trainor tendrá lugar este año y 'Let Your Be Right' es el segundo adelanto de lo que está por venir. El primer single, 'No Excuses', no ha dado el éxito esperado, pero la cantante no desiste en la promoción de su nuevo álbum.

Aunque el tercer disco de la cantante todavía no tiene fecha oficial de lanzamiento, los fan de la cantante ya pueden disfrutar del vídeo de 'Let Your Be Right', donde los sonidos discotequeros cobran más fuerza que nunca.