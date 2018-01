Muere Dolores O'Riordan, la cantante de The Cranberries

Dolores O'Riordan, la líder y vocalista del grupo The Cranberries, ha fallecido este lunes a los 46 años de forma repentina, según ha informado la televisión estatal irlandesa.

La nota de prensa que han enviado los publicistas de The Cranberries explica que la artista ha muerto "súbitamente" en la capital del Reino Unido, donde se encontraba efectuando "una breve sesión de grabación". "La familia está devastada tras conocer la noticia y ha pedido que se respete su privacidad en este momento difícil", indica el comunicado.

La banda de rock irlandensa comenzó su andadura musical en 1990, cuando lanzaron su primer disco 'Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?. Vendieron más de 14, 5 millones de copias solo en Estados Unidos y en Reino Unido se posicionaron como número uno.

Tras disolverse en 2002, el grupo volvió a juntarse siete años después para iniciar una gira mundial de un año y en 2012 sacaron al mercado el álbum 'Roses'. El pasado año, el grupo publicó el trabajo acústico 'Something Else', en el que revisaban temas de sus comienzos grabados con la Orquesta de Cámara Irlandesa e incluyeron tres canciones nuevas. 'Zombie' y 'Dreams', son dos de sus temas más reconocidos mundialmente.

El pasado mes de mayo, la banda irlandesa se veía obligada a posponer parte de su gira europea debido a los problemas de salud de la cantante. Nacida en la ciudad de Limerick, al suroeste de Irlanda, la cantante también probó suerte en solitario con dos álbumes, 'Are You Listening?' (2007) y 'No Baggage' (2009).