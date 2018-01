La música que viene en 2018: Camila Cabello, Charlie Puth, Selena Gomez... ¡Repasamos los lanzamientos!

La música también nos llega en 2018 en forma de concierto. Lady Gaga, Katy Perry o Bruno Mars pasarán por nuestro país. Pero de momento nos falta fecha para disfrutar en directo del último trabajo de uno de los regreso más esperados de los últimos años, ¿qué pasa con Taylor Swift? ¿Vendrá a España?

Pero 2017 también nos ha traído mucha música, como Miley Cyrus, que ha triunfado con su single 'Malibú', dentro de su esperado regreso Younger Now; Katy Perry con su Witness, que a pesar del éxito cosechado con su primer single 'Chained To The Rhythm', no ha conseguido las grandes cifras de ventas que se esperaban en el resto de temas del álbum; o el esperadísimo regreso de Taylor Swift, que ha batido todos los récords de ventas de discos con su Reputation. Pero si hablamos de música que marcará el recuerdo del 2017, no podemos dejar de hablar de La La Land, el musical triunfador en los Óscar, que conquistó las listas de ventas con sus pegadizas canciones.

Lo que está claro es que 2018 será un año cargado de buena música, y en Europa FM queremos celebrarlo contigo. ¡Feliz Año 2018!

Y que la ilusión de Europa FM y todo el equipo te acompañen este nuevo año.