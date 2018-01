Nicki Minaj y Quavo se apuntan a la moda noventera en el vídeo de ‘She For Keeps’

Nicki Minaj está en uno de sus mejores momentos profesionales y se nota. La rapera no deja de publicar colaboraciones, temas propios y un sinfín de vídeos en los que derrocha sensualidad. El ´último es para el tema ‘She For Keeps ’, incluido en el último trabajo de Quavo , Quality Control: Control the Streets Volume 1.

Después de la lujosa visión futurista de ‘Motorsport’, Quavo intenta llevarse de calle a Nicki Minaj en el vídeo de ‘She For Keeps’, dirigido por DAPS y el propio Quavo, en el que nos transporta en el tiempo a las cintas de cassette, los neones, las riñoneras flúor y las coloridas camisas de seda.

En un momento dado, el rapero de dice a Minaj: "Deja a tu ‘viejo’, ven conmigo” , y la pareja acaba comiendo hamburguesa con patatas fritas en un dinner de aspecto retro, mientras hacen manitas y se intercambian palabras de amor.

Nicki Minaj está imparable y no solo aparece en el tema ‘5 Star’ de Dedication 6 de Lil Wayne, también pudimos verla en ‘MotorSport’, su colaboración con Migos y Cardi; en ‘Skrt on Me’ con Calvin Harris, ‘Krippy Kush’ junto a Farruko y Bad Bunny o ‘The Way Life Goes’ con Lil Uzi Vert. ¡Esta mujer no para!