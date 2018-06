Paramore estrena un colorido vídeo animado para 'Caught In The Middle'

La banda liderada por Hayley Williams acaba de estrenar el vídeo de 'Caught In The Middle', tema que forma parte de su último álbum 'After Laughter'.

Paramore en el vídeo de 'Caught in the Middle' / Youtube

Paramore ha apostado fuerte por dar narrativa visual a los temas principales de su último álbum 'After Laughter'.

Después de lanzar los vídeos de 'Hard Times', 'Fake Happy', 'Rose-Colored' y 'Told You So', llega el de 'Caught in the Middle', donde Paramore se adentra en universos animados de lo más coloridos. Frutas gigantes, estética vintage y colores pastel se mezclan para crear una dimensión paralela que Hayley Williams no deja de explorar.