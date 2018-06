Querrás tocar todo el tiempo a Shawn Mendes cuando veas el vídeo de 'Nervous'

Poco después de lanzar su nuevo álbum, Shawn Mendes ha publicado el videoclip de 'Nervous' , su siguiente single tras el éxito de 'In My Blood' .

Shawn Mendes siempre nos sorprende en sus videoclips. Si en el genial vídeo de 'In My Blood' nos hipnotizaba sin nisquiera moverse del suelo, que pasaba de un ambiente oscuro y triste a florecer literalmente, ahora vuelve a conseguir que no quitemos los ojos de 'Nervous'.

En este nuevo videoclip dirigido por Eli Russell Linnetz, Mendes repite la fórmula de cantar sin moverse. En esta ocasión aparece guitarra en mano y sentado sobre una caja y nada más en el espacio.

Bueno, en realidad sí hay algo más. Unas manos que no dejan de tocarlo durante toda la canción haciendo que se ponga un poquito nervioso, tal como indica el título del tema.

Tras esas manos tan inquietas se encuentra la modelo y artista Lillyla Scarlet, de la que el mismo cantante ha revelado su identidad en su Instagram.