Ricky Martin, Wisin y Yandel harán que te suba la temperatura con su nuevo single ‘Fiebre’

Tras arrasar con Vente pa' ca, junto a Maluma, Ricky Martin regresa con energía y con el propósito de que suban las temperaturas. Su nueva propuesta, titulada Fiebre, llega con la colaboración de Wisin y Yandel, con quién ya había trabajado en Frío.

El artista ha fusionado varios estilos con una sensual letra y ritmos caribeños, que promete contagiar al mundo.

Fiebre viene acompañado de un videoclip, grabado en Puerto Vallarta, México, bajo la dirección y producción de Carlos Pérez. Pocas antes del estreno del vídeo, Ricky Martin ha regalado a sus fans un adelanto de lo que podrán ver en las próximas horas.

Paralelamente a este estreno, Ricky Martin sigue preparando su regreso a Las Vegas, donde presentará su residencia All In en el Park Theatre at Montecarlo Hotel & Casino de marzo y junio.