Rita Ora y Liam Payne levitan de pasión en el vídeo de 'For You', banda sonora de 'Cincuenta Sombras Liberadas'

Rita Ora en el videoclip de 'For You' / Youtube

Siguiendo la estética y las localizaciones de la película, en el videoclip de 'For You' podemos ver a una seductora Rita Ora recorrer los jardines de una gran mansión luciendo un espectacular vestido rojo mientras se entremezclan imágenes de Grey y Anastacia vistiéndose para el día de su boda. ¿Se darán finalmente el sí quiero?

Conforme se acerca el final de la canción, la intensidad va subiendo y las emociones salen a flor de piel: Payne y Ora comienzan a levitar, él entre papeles y ella en medio de una lluvia de pétalos de rosas blancas.

'Cincuenta Sombras Liberadas', la tercera parte de la exitosa saga literaria de E.L.James, se estrena el próximo 8 de febrero en cines. Para la banda sonora de la primera parte, 'Cincuenta Sombras de Grey', fue The Weeknd quien puso la voz en 'Earned It'. En la segunda parte, 'Cincuenta Sombras más oscuras', fueron Taylor Swift y Zayn Malik los encargados de interpretar 'I don't wanna life for ever'.